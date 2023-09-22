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Экс-игрок «Урала» Георгий Амиропуло скончался на 69-м году жизни

Руслан Минаев
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Бывший форвард «Урала» Георгий Амиропуло скончался на 69-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба.

Нападающий выступал за екатеринбуржцев с 1975 по 1977 год.

«Это был техничный форвард, с уникальным дриблингом и мощным ударом. В 1975 году в домашнем матче Первой лиги чемпионата СССР Георгий Амиропуло забил 2 мяча в ворота минского «Динамо». На Центральном стадионе Свердловска тогда присутствовал Лев Яшин, и легендарный вратарь аплодировал уральскому форварду! По окончании футбольной карьеры Георгий Амиропуло перешел на тренерскую работу, вплоть до выхода на пенсию был детским наставником», — говорится в сообщении клуба.

ФК Урал
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