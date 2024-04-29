Геркус о Слишковиче: «Интересный тренер. При нем «Спартак» играет без надрыва»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос, нужно ли «Спартаку» оставлять Владимира Слишковича на посту главного тренера команды.

— «Слишкович, верим»?

— Команда, конечно, выглядит поинтереснее, чем при Абаскале. Пока «Спартак» интригует, две победы против сильных соперников в трех турах. Раньше были страдания, надрыв... А сейчас «Спартак» вполне смотрибелен. Красно-белые успокоились, стали играть надежнее.

— Проще?

— Нет, я бы так не сказал. Тактические перемены тоже видны. Разнообразно играют, гибко. На мой взгляд, Слишкович — интересный специалист.

— Так, может, москвичам не надо никого искать?

— Ой, тут можно попасть в западню. Временный тренер — непредсказуемая история. Выводы можно делать только в конце сезона, да и то... Но пока динамика положительная. Этот отрезок говорит в пользу Слишковича. Однако поймите: весенняя и осенняя части сезона — две совершенно разные вещи. Способен ли он ровно отработать весь чемпионат? Пока вопрос без ответа.

14 апреля испанский специалист Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера «Спартака». Его место временно занял Слишкович.