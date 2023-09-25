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Сегодня, 22:15

Смородская: «Игра «Локомотива» — американские горки, стабильности нет»

Смородская оценила игру «Локомотива» под руководством Галактионова
Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре красно-зеленых под руководством Михаила Галактионова.

«Не питаю особого оптимизма по поводу будущих результатов «Локомотива». Даже после победы в Санкт-Петербурге. «Зенит» пропустил глупый гол в концовке, но это уже их проблемы. А игра «Локомотива» — американские горки, стабильности нет. В следующем туре опять могут проиграть», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

«Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» в матче 9-го тура РПЛ со счетом 2:1.

После 9 матчей команда Сергея Семака с 17 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 4 балла. «Локомотив» набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-igra-lokomotiva-amerikanskie-gorki-stabil-nosti-net/
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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