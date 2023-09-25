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РПЛ

Сегодня, 22:08

Защитник «Рубина» Рожков установил рекорд текущего сезона РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Илья Рожков установил рекорд сезона-2023/24 РПЛ в матче против «Факела» (1:0) в 9-м туре, сообщает Opta Sports.

18-летний защитник сделал семь отборов с сохранением владения. Этот результат является рекордным в текущем розыгрыше чемпионата России.

Рожков является воспитанником «Рубина». В текущем сезоне он отличился одной голевой передачей в восьми матчах за казанцев.

Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

Источник: Opta Sports
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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