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26 октября, 19:00

«Рубин» — «Балтика»: время начала и трансляция матча РПЛ

«Рубин» сыграет с «Балтикой» в чемпионате России 27 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Рубин».
Фото ФК «Рубин»
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«Рубин» сыграет с «Балтикой» в матче 13-го тура чемпионата России 27 октября, в пятницу. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, Россия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Балтика

Ключевые события встречи «Рубин» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также матчи российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

«Рубин» находится 11-м месте в турнирной таблице, опережая зону переходных матчей всего на 1 очко и набрав 13 баллов. «Балтика» идет на 14-й строчке, имея в своем активе на 2 набранных очка меньше, чем у казанского клуба, — 11.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Балтика
ФК Рубин (Казань)
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