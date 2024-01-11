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РПЛ

Сегодня, 18:22

Экс-скаут «Бенфики» Пинту стал руководителем селекционного департамента «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жоаким Пинту.
Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» объявил о назначении португальца Жоакима Пинту на пост руководителя селекционного департамента клуба.

Ранее 42-летний специалист занимал пост старшего скаута в «Бенфике». Пинту 10 лет работал в лиссабонском клубе.

Пинту приступит к своим новым обязанностям с 15 января.

22 декабря «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал соотечественник Пинту Томаш Амарал. До этого Амарал также работал в «Бенфике».

После 18 туров «Спартак» с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре после завершения зимней паузы красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом». Матч пройдет 1-3 марта.

Источник: ФК «Спартак»
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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