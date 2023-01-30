Экс-спортивный директор «Рубина» рассказал, почему Илья Самошников не перешел в «Динамо»

Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский рассказал, почему Илья Самошников не перешел в «Динамо».

«Самошников провалил медосмотр в «Динамо»? Это бред. Просто мы с «Динамо» не сошлись в условиях. Илья прошел бы медосмотр в любом клубе мира. Писали, что «Динамо» отдаст за Илью три миллиона евро? Вот примерно в этих цифрах мы и не сошлись», — приводит слова Яровинского Sport24.

В текущем сезоне 25-летний российский игрок провел 16 матчей за казанскую команду, забил один гол и сделал две результативные передачи. Контракт Самошникова с «Рубином» действует до конца июня 2023 года.