Черевченко рассказал, что хочет возглавить российский клуб

Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко рассказал, что хотел бы работать в России.

«Во время работы в Таджикистане я говорил, что в приоритете работа в России. До лета может паузу возьму, потому что везде есть тренеры. Осталось не так много игр до конца чемпионата — в ФНЛ и РПЛ. Так что хожу футбол смотрю, возвращаюсь к российскому чемпионату.

Но я считаю, что уровень российского футболу немножко упал. Это связано с тем, что иностранцы уже не того качества приезжают в РПЛ. Раньше были Халк, Диарра. Сейчас приезжают средние можно сказать», — сказал тренер в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программу «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Черевченко возглавлял «Истиклол» с января прошлого года. С клубом из Таджикистана специалист становился чемпионом и обладателем Кубка страны.