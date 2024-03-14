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14 марта, 16:16

Черевченко о чемпионской гонке РПЛ: «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» явно сильнее всех»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко поделился мнением о чемпионской гонке в этом сезоне РПЛ.

«Эта тройка [«Зенит», «Краснодар», «Динамо»] будет бороться за верхние места. Не в обиду болельщикам «Спартака», «Локомотива».

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» после двух [последних] туров РПЛ явно сильнее всех», — сказал тренер в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программу «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 20 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 40 очками, «Краснодар» (39) занимает второе место, «Динамо» (38) — на третьей строчке.

Игорь Черевченко
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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