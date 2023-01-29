Источник: экс-защитник «Барселоны» камерунец Баньяк перешел в «Нижний Новгород»

Сегодня, 22:43
Защитник «Кайрата» Маки Баньяк перешел в «Нижний Новгород», утверждает Meta-ratings.kz. По данным источника, соглашение предусматривает аренду 27-летнего камерунца.
Баньяк является воспитанником «Барселоны», сыграв за вторую команду каталонцев 43 матча. Помимо этого, защитник играл в составе «Сарагосы», австрийской «Адмиры Ваккер», словенской «Любляны» и сербского «Партизана».
За сборную Камеруна он провел 4 матча.
В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Кайрат» во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает 31 декабря 2023 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.