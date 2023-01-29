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Источник: экс-защитник «Барселоны» камерунец Баньяк перешел в «Нижний Новгород»

Руслан Минаев
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Защитник «Кайрата» Маки Баньяк перешел в «Нижний Новгород», утверждает Meta-ratings.kz. По данным источника, соглашение предусматривает аренду 27-летнего камерунца.

Баньяк является воспитанником «Барселоны», сыграв за вторую команду каталонцев 43 матча. Помимо этого, защитник играл в составе «Сарагосы», австрийской «Адмиры Ваккер», словенской «Любляны» и сербского «Партизана».

За сборную Камеруна он провел 4 матча.

В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Кайрат» во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает 31 декабря 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/zashitnik-kairata-maki-banyak-pereshel-v-nizhnii-novgorod-223719/
Футбол
ФК Кайрат
ФК Нижний Новгород
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