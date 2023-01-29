Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:59

Гайч: «Я счастлив вернуться в Италию. Хочу помочь «Вероне» не вылететь»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч поделился эмоциями перед скорым переходом в «Верону».

«Я счастлив вернуться в Италию. Готов играть, я в порядке. Хочу помочь «Вероне» не вылететь», — приводит слова Гайча журналист Джанлука ди Марцио в соцсетях.

Аргентинский форвард уже играл в Италии за «Беневенто», он выступал за команду из серии Б на правах аренды.

Ранее «СЭ» сообщал, что Гайч прибыл в расположение итальянского клуба для прохождения медосмотра.

«Верона» занимает 18-е место в турнирной таблице серии А, набрав 12 очков за 19 матчей.

В текущем сезоне 23-летний аргентинец забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

Адольфо Гайч
Футбол
ФК Верона
ФК ЦСКА (Москва)
серия А
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент: «Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта»
Миладинович о поражении от «Локомотива»: «Сборы, «ножки тяжелые», не хватало уверенности, силы»
Агент Малкома — о возможном переходе в «ПСЖ»: «Он доиграет сезон за «Зенит»
Сафонов считает, что Тюкавин заслуживает больше игрового времени в «Динамо»
Силкин объяснил, почему «Динамо» никого не подписало в зимнее трансферное окно
Баранник: «Если Малком хочет уйти из «Зенита», надо его отпускать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Агент: «Малком никогда не покинет «Зенит», воспользовавшись правом ФИФА на приостановку контракта»