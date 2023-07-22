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Сегодня, 15:23

Эли Даса рассказал о словах Лички в раздевалке после поражения от «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» на своем поле уступило «Краснодару» (1:3). Единственный гол бело-голубых при счете 0:3 забил Федор Смолов.

— Можно ли сказать, что сегодня «Краснодару» больше сопутствовала удача?

— В какой-то степени, так оно и есть. Но следует отметить, что в некоторых моментах были отрезки, когда мы достаточно хорошо играли, держали игру под контролем. Нужно поправить некоторые проблемы и показывать свою игру.

— Чувствовалась ли сегодня усталость после очень тяжелых сборов?

— Я не могу сказать, что тренировочные сборы как-то оказали влияние. Требуется время, чтобы вкатиться в чемпионат. От матча к матчу. Я уверен, что мы будем набирать кондиции.

Что Личка сказал в раздевалке после матча? «Краснодар» воспользовался нашими ошибками. Мы должны сейчас думать о следующей игре, соответственно играть намного лучше в следующих матчах.

— Следующий матч уже через 4 дня. На старте сезона лучше чаще играть, чтобы влиться в игровой ритм, или работать в обычном недельном цикле?

— Любому футболисту намного приятнее играть, чем тренироваться, поэтому абсолютно нормально, что у нас будут такие матчи. Кубковые матчи будут чередоваться с матчами чемпионата, — сказал Даса в интервью пресс-службе «Динамо».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AdMegF0PMKY
Эли Даса
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