Угальде — о Промесе: «Классный парень. Мы сразу нашли общий язык»

Новичок «Спартака» Манфред Угальде в интервью «СЭ» поделился мнением о нападающем красно-белых Квинси Промесе.

«Классный парень, веселый, общительный. Мы сразу нашли общий язык, ведь в Нидерландах мы играли за одну команду — «Твенте». Так что было, о чем поговорить. Он мне очень понравился», — сказал Угальде «СЭ».

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае (ОАЭ), где проходил зимний тренировочный сбор команды. Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.