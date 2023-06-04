Енин заявил, что продолжит следить за РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Иван Енин заявил, что продолжит следить за РПЛ после вылета команды в Первую лигу.

«Следующий сезон будем играть в Первой лиге, но, конечно, буду продолжать следить за РПЛ. Интересно наблюдать за нашим футболом. В Премьер-лиге много хороших легионеров. Самые тяжелые игры в сезоне — обе встречи с «Зенитом». У них качественные иностранцы и сильные российские игроки. Команда подобрана по-чемпионски», — приводит слова Енина Sport24.

«Торпедо» заняло последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав всего 13 очков и одержав лишь три победы.