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Сегодня, 10:33

Енин заявил, что продолжит следить за РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Иван Енин заявил, что продолжит следить за РПЛ после вылета команды в Первую лигу.

«Следующий сезон будем играть в Первой лиге, но, конечно, буду продолжать следить за РПЛ. Интересно наблюдать за нашим футболом. В Премьер-лиге много хороших легионеров. Самые тяжелые игры в сезоне — обе встречи с «Зенитом». У них качественные иностранцы и сильные российские игроки. Команда подобрана по-чемпионски», — приводит слова Енина Sport24.

«Торпедо» заняло последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав всего 13 очков и одержав лишь три победы.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-04-yenin-o-vylete-torpedo-budu-prodolzhat-sledit-za-rpl-interesno-nablyudat-za-nashim-futbolom
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
Иван Енин
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