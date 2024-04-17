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Сегодня, 17:55

Энрикес: «Я бы хотел продолжить с «Балтикой». Эта команда меня хорошо приняла»

Алина Савинова
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес ответил на вопрос о своем будущем на фоне непростой ситуации команды в РПЛ.

«Конечно, я думаю о своем будущем, но сейчас не время для того, чтобы принимать какие-либо решения. Пусть закончится сезон, потом уже буду думать о том, каким образом продолжить свою карьеру. Я бы хотел продолжить с «Балтикой». Это команда, которая меня хорошо приняла. Очень красивый город Калининград, очень приятные люди», — цитирует Энрикеса Metaratings.ru.

Энрикес пришел в «Балтику» летом 2023 года, подписав с командой двухлетний контракт.

На данный момент калининградский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 23 матча.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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