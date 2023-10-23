Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:55

Ерохин высказался о чемпионской гонке в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу сине-бело-голубых в домашнем матче 12-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:1).

«Первый тайм был тяжелый. Во втором тайме мы уже больше атаковали, было больше моментов, поэтому заслуженно победили. «Крылья Советов» — хорошая команда. Мы всегда относимся ко всем нашим соперникам с уважением, серьезно готовимся. Мы знали, что у этой команды есть свои сильные качества, на которые нам нужно было обратить внимание. При подготовке это все учитывалось. Сейчас идет достаточно важный этап турнира. Ближайшие матчи очень важны для нас и в турнирном, и в психологическом плане. Будем сфокусированы и сосредоточены на 100 процентов. Дома, при своих болельщиках, всегда играется с большим воодушевлением. Много домашних матчей будет для нас плюсом», — приводит слова Ерохина «Спорт День за Днем».

После 12 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/erokhin-o-pogone-zenita-za-krasnodarom-mnogo-domashnikh-matchey-budet-dlya-nas-plyusom
Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
3
Обсудить
Читайте также
«Спартак» и «Зенит»: схожие победы над главными открытиями сезона. Когда им надо, они включаются!
Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L'Equipe
В РФ определят единое время запрета на шум дома
Хэмилтона и Леклера дисквалифицировали на Гран-при США «Формулы-1»
Путь открыт: ВС РФ вышли к железной дороге в районе Авдеевки
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Спартак» и «Зенит»: схожие победы над главными открытиями сезона. Когда им надо, они включаются!
КДК РФС рассмотрит поздний выход «Локомотива» из раздевалки перед матчем с «Динамо»
«Мажича не видел ни разу — встреча с ним потеряла смысл». Интервью босса РПЛ Алаева
Зиньковский: «Не удивило, что Соболев не вышел в стартовом составе. У нас нет незаменимых игроков»
Арутюнянц надеется на возвращение «Ростова» прошлого сезона
Агент Чистякова отреагировал на интерес Осинькина к футболистам «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» подтвердили информацию о смене названия стадиона в 2024 году

Талаев заявил, что Опарин хочет остаться в «Ахмате»