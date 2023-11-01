«Факел» показал, как выглядит поле стадиона через два дня после матча со «Спартаком»

Сегодня, 16:46
Пресс-служба «Факела» рассказала о состоянии газона домашнего стадиона. В субботу, 28 октября, воронежская команда обыграла «Спартак» (2:0) в матче 13-го тура чемпионата России при ужасном состоянии поля.
В «Факеле» подчеркнули, что агрономы вышли устранять негативные последствия аномальной погоды сразу после субботнего поединка. Поле было подсушено и прикатано.
Также пресс-служба опубликовала фото газона, сделанные во вторник.
Следующая домашняя игра ждет «Факел» 11 ноября — в 15-м туре РПЛ воронежцы примут ЦСКА.