КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова

КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова, которую футболист получил в матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (2:4).

«КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Максима Ненахова, полученную в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом», — передает слова главы КДК Артура Григорьянца корреспондент «СЭ» Алексей Сардарян.

Главный арбитр встречи сначала показал футболисту желтую карточку за грубый подкат против полузащитника «Урала» Юрия Газинского.

Однако после подсказки ВАР Сергей Иванов поменял свое решение и удалил игрока «Локо» с поля.