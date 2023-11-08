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Судейство

Сегодня, 14:21

ЭСК РФС рассмотрит четыре эпизода матча «Сочи» — «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Как сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС, ЭСК рассмотрит четыре эпизода матча 14-го тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо» (3:3).

Московский клуб попросил рассмотреть назначенный пенальти в свои ворота на 36-й минуте игры, и неназначенный пенальти в ворота «Сочи» на 71-й минуте встречи. «Сочи» попросил рассмотреть возможный пенальти на 93-й минуте матча и вторую желтую карточку защитнику Марсело Алвесу за грубую игру на 96-й минуте.

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» (10) распологается на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.

ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
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