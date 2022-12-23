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Сегодня, 11:26

УЕФА или АФК — у РФС считанные дни на решение. Как и когда можно выйти из УЕФА?

Александр Бобров
Шеф-редактор
РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Если Российский футбольный союз (РФС) готов выйти из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), это нужно делать в ближайшее время. В противном случае придется ждать еще год.

Во всяком случае такой вывод можно сделать из Устава УЕФА, в статье 8 которого говорится следующее:

«Любая из ассоциаций, входящих в УЕФА, вправе отказаться от членства в конце финансового года УЕФА. При условии, что минимум за шесть месяцев до этого в администрацию было отправлено заказным письмом соответствующее уведомление».

Финансовый год в УЕФА заканчивается 30 июня.

Или же нужно допустить такое нарушение в своей деятельности, чтобы РФС исключили из УЕФА. Это, безусловно, худший сценарий.

РФС
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