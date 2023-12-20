В «Пари НН» опровергли информацию о переговорах с «Локомотивом» по трансферу Майга

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг «СЭ» новость о возможном уходе полузащитника Мамаду Майга в «Локомотив».

«К нам пока никто не обращался. Никто не выходил, ничего не предлагал. Откуда эта информация, нам неизвестно», — сказал Гусейнов «СЭ».

Майга выступает за «Пари НН» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 19 матчах нижегородцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.