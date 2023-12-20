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Сегодня, 15:50

В «Пари НН» опровергли информацию о переговорах с «Локомотивом» по трансферу Майга

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов опроверг «СЭ» новость о возможном уходе полузащитника Мамаду Майга в «Локомотив».

«К нам пока никто не обращался. Никто не выходил, ничего не предлагал. Откуда эта информация, нам неизвестно», — сказал Гусейнов «СЭ».

Майга выступает за «Пари НН» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 19 матчах нижегородцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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