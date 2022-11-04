Бушманов: «Не думаю, что Сычевой заиграл бы в «Спартаке»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в стан красно-белых.

«У Сычевого есть определенные качества, он неплохой футболист. Но играть в «Оренбурге» и «Спартаке» — две большие разницы. В «Спартаке» ему придется выигрывать конкуренцию у Соболева, а это будет сделать очень непросто. Плюс есть Николсон, он в обойме.

Не знаю, нужно ли ему это. Конкуренция в «Спартаке» очень высокая. Это его первый сезон, кто знает, что будет дальше. Не думаю, что он заиграл бы в «Спартаке», — сказал Бушманов «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Владимир Сычевой провел 13 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.