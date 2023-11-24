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Сегодня, 11:15

«Факел» анонсировал матч с «Рубином» в стиле фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Виктория Кравченко
«Факел» анонсировал матч с «Рубином» в стиле фильма.
Фото Скриншот.
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«Факел» интересным образом анонсировал матч 16-го тура РПЛ с «Рубином».

На YouTube-канале клуба появилось видео в стиле фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Роль царя исполнил полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири.

«Ираклий Анатольевич НЕ меняет профессию», — так подписан анонс.

Матч 16-го тура РПЛ «Рубин» — «Факел» состоится 26 ноября на «Казань Арене». Начало — в 16.30.

После 15 туров чемпионата России воронежский клуб идет на 10-м месте, набрав 19 очков. Казанцы расположились на 8-й позиции с 22 баллами.

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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