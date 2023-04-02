«Факел» — ЦСКА: Кукуян «украл» у первого тайма больше двух минут

Арбитр матча 21-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА Павел Кукуян добавил к первому тайму всего четыре минуты, хотя потери времени точно превысили шесть минут.

Оказание помощи Игорю Калинину и его замена заняли 1 минуту и 50 секунд. На назначение 11-метрового удара в ворота воронежцев (с момента фола до выполнения пенальти) ушло 4 минуты и 45 секунд. То есть только за эти потери следовало добавить 6 минут и 35 секунд.

Кукуян добавил всего четыре — столько же и дал сыграть.