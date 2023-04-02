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Судейство

Сегодня, 17:38

«Факел» — ЦСКА: Кукуян «украл» у первого тайма больше двух минут

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Арбитр матча 21-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА Павел Кукуян добавил к первому тайму всего четыре минуты, хотя потери времени точно превысили шесть минут.

Оказание помощи Игорю Калинину и его замена заняли 1 минуту и 50 секунд. На назначение 11-метрового удара в ворота воронежцев (с момента фола до выполнения пенальти) ушло 4 минуты и 45 секунд. То есть только за эти потери следовало добавить 6 минут и 35 секунд.

Кукуян добавил всего четыре — столько же и дал сыграть.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Павел Кукуян
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