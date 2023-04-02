Судейство
Сегодня, 17:38
Арбитр матча 21-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА Павел Кукуян добавил к первому тайму всего четыре минуты, хотя потери времени точно превысили шесть минут.
Оказание помощи Игорю Калинину и его замена заняли 1 минуту и 50 секунд. На назначение 11-метрового удара в ворота воронежцев (с момента фола до выполнения пенальти) ушло 4 минуты и 45 секунд. То есть только за эти потери следовало добавить 6 минут и 35 секунд.
Кукуян добавил всего четыре — столько же и дал сыграть.