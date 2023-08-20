«Факел» — «Пари НН»: Александров получил вторую желтую карточку и оставил гостей в меньшинстве

Защитник «Пари НН» Виктор Александров получил красную карточку в матче против «Факела» в 5-м туре РПЛ.

На 55-й минуте 21-летний защитник получил вторую желтую карточку за фол недалеко от штрафной нижегородцев.

«Пари НН» с 4 очками занимает 12-е место в РПЛ. «Факел», еще не набравший очков в этом сезоне, замыкает турнирную таблицу.