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Сегодня, 19:26

«Факел» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Факел» — «Пари НН».
Фото ФК «Факел»
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«Факел» на своем поле одержал победу над «Пари НН» в матче 5-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 75-й минуте открыл Евгений Марков, вышедший на замену во втором тайме. На 90+1-й минуте Александр Долгов с передачи Маркова удвоил преимущество воронежцев.

«Факел» впервые набрал очки в этом розыгрыше РПЛ. Воронежцы с 3 очками поднялись на 15-е место в РПЛ. «Пари НН» с 4 баллами идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Факел» 25 августа дома примет «Краснодар», а «Пари НН» на день позже на своем поле сыграет с «Ростовом».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 17:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
2:0
Пари Нижний Новгород
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
13
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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