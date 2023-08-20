«Факел» обыграл «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне РПЛ

«Факел» на своем поле одержал победу над «Пари НН» в матче 5-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 75-й минуте открыл Евгений Марков, вышедший на замену во втором тайме. На 90+1-й минуте Александр Долгов с передачи Маркова удвоил преимущество воронежцев.

«Факел» впервые набрал очки в этом розыгрыше РПЛ. Воронежцы с 3 очками поднялись на 15-е место в РПЛ. «Пари НН» с 4 баллами идет на 12-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Факел» 25 августа дома примет «Краснодар», а «Пари НН» на день позже на своем поле сыграет с «Ростовом».