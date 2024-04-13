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Сегодня, 16:45

«Факел» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Факел» и «Ростов» сыграют в матче 24 тура РПЛ 14 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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14 апреля «Факел» в Воронеже сыграет против «Ростова» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на Центральном стадионе профсоюзов начнется в 16.45 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Факел» — «Ростов» пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 16.35 мск.

Следите за ключевыми событиями поединка 24-го тура РПЛ между «Факелом» и «Ростовом» с помощью матч-центра «СЭ».

«Факел» с главным тренером Сергеем Ташуевым располагается на 11-м месте с 26 баллами. «Ростов» Валерия Карпина идет на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Факел (Воронеж)
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