Сегодня, 12:51
Стали известны составы «Факела» и «Спартака» на матч 13-го тура РПЛ.
«Факел»: Беленов, Кудряшов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.
Запасные: Гудиев, Суслов, Черов, Поярков, Калинин, Яколиш, Мендель, Багамаев, Моцпан, Селе, Долгов, Максимов.
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Бонгонда, Соболев.
Запасные: Селихов, Свинов, Чернов, Маслов, Классен, Рябчук, Умяров, Лайкин, Мозес, Мартинс, Медина, Мелешин.
Московская команда сыграет в третьем комплекте, выполненом в красно-черных цветах.
Матч пройдет в Воронеже и начнется в 14:00 мск.