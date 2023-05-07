«Факел» стал лидером РПЛ по числу болельщиков на выездных играх

Как сообщает фан-клуб Воронежской команды, число болельщиков «Факела» на выездных играх с учетом матча 26-го тура против «Ростова» в РПЛ составило 10400 человек.

«Воронеж скучал по большому футболу, по элитной лиге. Весь сезон люди ездят за командой в любые города вне зависимости от того, будний день или выходной. И каким бы ни был результат матча — только поддержка, только добрые слова. Люди чувствуют, что команда отдает на поле все силы. И больше всего мы ценим именно вот эту особенную связь между футболистами и теми, для кого они играют, — рассказал «СЭ» руководитель фан-клуба «Факел» Игорь Черняев.

Вчера, 7 мая, «Факел» обыграл «Ростов» на выезде со счетом 2:0. Команда набрала 24 очка и поднялась на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.