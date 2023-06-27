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Сегодня, 17:14

«Фатих Карагюмрюк» интересуется Кузяевым, но футболист хочет играть в еврокубках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Турецкий «Фатих Карагюмрюк», за который выступает российский полузащитник Магомед Оздоев, сохраняет интерес к его соотечественнику Далеру Кузяеву, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Кузяев хочет получить хорошее финансовое предложение от зарубежного клуба, который участвует в еврокубках. «Фатих Карагюмрюк» занял седьмое место в турнирной таблице по итогам сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что Кузяев перейдет в «Бешикташ» в случае согласования трансфера с главным тренером команды Шенолом Гюнешем.

Действующий контракт российского футболиста с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2023 года. Он выступает за сине-бело-голубых с лета 2017 года. В минувшем сезоне Кузяев провел 38 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/fatikh-karagyumryuk-ozdoeva-interesuetsya-kuzyaevym-no-daler-khochet-igrat-v-evrokubkakh-261827/
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Фатих Карагюмрюк
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