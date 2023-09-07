Семак: «Караваев должен быть готов к следующему матчу. У него небольшое повреждение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что у защитника команды Вячеслава Караваева несерьезное повреждение.

«Караваев должен быть готов к следующему матчу. У него есть небольшое повреждение, но оно несерьезное. Думаю, что после 10-го числа приступит потихоньку к тренировкам — сначала в индивидуальном режиме, но к матчу, думаю, должен подойти. Ничего серьезного нет», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

5 сентября старший врач сборной России Владимир Хайтин сообщил, что Караваев и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин покинули расположение сборной России по медицинским причинам.

Следующий матч «Зенит» проведет 17 сентября против «Рубина» в 8-м туре РПЛ.