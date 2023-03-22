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Сегодня, 14:06

Федотов ответил на вопрос о возможном выкупе Мойзеса

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче 20-го тура РПЛ над «Зенитом» (1:0) высказался о возможном выкупе защитника армейцев Мойзеса.

— Как вам Мойзес?

— Мы не выделяем футболистов, а выделяем команду. Все сердца важны!

— Будете просить, чтобы Мойзеса выкупили?

— Будет время, будем думать.

ЦСКА летом прошлого года арендовал 28-летнего бразильца у «Интернасьонала» до конца текущего сезона. Мойзес провел 24 матча за армейцев во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
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