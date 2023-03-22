Федотов ответил на вопрос о возможном выкупе Мойзеса

Сегодня, 14:06
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победы в матче 20-го тура РПЛ над «Зенитом» (1:0) высказался о возможном выкупе защитника армейцев Мойзеса.
— Как вам Мойзес?
— Мы не выделяем футболистов, а выделяем команду. Все сердца важны!
— Будете просить, чтобы Мойзеса выкупили?
— Будет время, будем думать.
ЦСКА летом прошлого года арендовал 28-летнего бразильца у «Интернасьонала» до конца текущего сезона. Мойзес провел 24 матча за армейцев во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.