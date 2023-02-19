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Сегодня, 12:15

Леандро Фернандес: «Если Смолов уедет в Европу, будет здорово»

Фернандес оценил перспективы Смолова перейти в европейский клуб
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес в разговоре с «СЭ» оценил перспективы нападающего бело-голубых Федора Смолова перейти в европейский клуб.

«Не знаю, сможет ли еще Смолов вернуться в европейский клуб. Он классный нападающий. Как я уже говорил, всегда хорошо для России, чтобы их футболисты пробовали себя за пределами своей страны. Если он уедет будет здорово», — сказал Фернандес «СЭ».

В нынешнем сезоне Смолов сыграл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт 32-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Леандро Себастьян Фернандес
Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
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