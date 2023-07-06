Фернандес — шестой возрастной новичок «Зенита» за последние 20 лет

Защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит» на правах свободного агента.

Как стало известно «СЭ», это станет возможным после того, как сине-бело-голубые выкупят контракт экс-футболиста сборной России и ЦСКА у бразильского клуба «Интернасьонал» за сумму порядка 360 тысяч евро.

Если 32-летний Фернандес сыграет первый матч за петербургский клуб на следующей неделе против ЦСКА, то станет шестым по возрасту новичком сине-бело-голубых за последние 20 лет.

В день первой игры за питерцев старше 32 лет и 299 дней были дебютанты команды Сергей Семак и Бранислав Иванович, а также вернувшиеся в Санкт-Петербург Анатолий Тимощук, Александр Горшков и Дмитрий Бородин.

15 июля состоится матч «Зенит» — ЦСКА за Суперкубок России. Игра пройдет в Казани.

Самые возрастные приобретения «Зенита» за последние 20 лет

Игрок Откуда Дата дебюта Возраст Сергей Семак Рубин 14.08.2010 34 года 169 дней Анатолий Тимощук* Бавария 13.07.2013 34 года 105 дней Александр Горшков* Сатурн 06.03.2004 34 года 27 дней Дмитрий Бородин* Торпедо 20.11.2010 33 года 43 дня** Бранислав Иванович Челси 16.02.2017 32 года 360 дней Марио Фернандес Интернасионал 15.07.2023 32 года 299 дней*** Клаудио Маркизио Ювентус 16.09.2018 32 года 240 дней Юрий Жирков Динамо 16.02.2016 32 года 180 дней Кристиан Нобоа Ростов 06.07.2017 32 года 88 дней Андрей Аршавин Арсенал* 13.07.2013 32 года 45 дней

* Возвращение в «Зенит».

** Бородин вернулся в «Зенит» зимой 2009 года, но первый матч провел только осенью 2010-го.

*** Если дебют состоится в матче за Суперкубок России.