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Сегодня, 15:30

Фернандес — шестой возрастной новичок «Зенита» за последние 20 лет

Кирилл Бурдаков
Статистик
Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит» на правах свободного агента.

Как стало известно «СЭ», это станет возможным после того, как сине-бело-голубые выкупят контракт экс-футболиста сборной России и ЦСКА у бразильского клуба «Интернасьонал» за сумму порядка 360 тысяч евро.

Если 32-летний Фернандес сыграет первый матч за петербургский клуб на следующей неделе против ЦСКА, то станет шестым по возрасту новичком сине-бело-голубых за последние 20 лет.

Марио Фернандес. Переход Марио Фернандеса в «Зенит». Эксклюзивные подробности

В день первой игры за питерцев старше 32 лет и 299 дней были дебютанты команды Сергей Семак и Бранислав Иванович, а также вернувшиеся в Санкт-Петербург Анатолий Тимощук, Александр Горшков и Дмитрий Бородин.

15 июля состоится матч «Зенит» — ЦСКА за Суперкубок России. Игра пройдет в Казани.

Самые возрастные приобретения «Зенита» за последние 20 лет

Игрок

Откуда

Дата дебюта

Возраст

Сергей Семак

Рубин

14.08.2010

34 года 169 дней

Анатолий Тимощук*

Бавария

13.07.2013

34 года 105 дней

Александр Горшков*

Сатурн

06.03.2004

34 года 27 дней

Дмитрий Бородин*

Торпедо

20.11.2010

33 года 43 дня**

Бранислав Иванович

Челси

16.02.2017

32 года 360 дней

Марио Фернандес

Интернасионал

15.07.2023

32 года 299 дней***

Клаудио Маркизио

Ювентус

16.09.2018

32 года 240 дней

Юрий Жирков

Динамо

16.02.2016

32 года 180 дней

Кристиан Нобоа

Ростов

06.07.2017

32 года 88 дней

Андрей Аршавин

Арсенал*

13.07.2013

32 года 45 дней

* Возвращение в «Зенит».
** Бородин вернулся в «Зенит» зимой 2009 года, но первый матч провел только осенью 2010-го.
*** Если дебют состоится в матче за Суперкубок России.

Марио Фернандес
Футбол
ФК Зенит
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