Сегодня, 15:30
Защитник Марио Фернандес близок к переходу в «Зенит» на правах свободного агента.
Как стало известно «СЭ», это станет возможным после того, как сине-бело-голубые выкупят контракт экс-футболиста сборной России и ЦСКА у бразильского клуба «Интернасьонал» за сумму порядка 360 тысяч евро.
Если 32-летний Фернандес сыграет первый матч за петербургский клуб на следующей неделе против ЦСКА, то станет шестым по возрасту новичком сине-бело-голубых за последние 20 лет.
В день первой игры за питерцев старше 32 лет и 299 дней были дебютанты команды Сергей Семак и Бранислав Иванович, а также вернувшиеся в Санкт-Петербург Анатолий Тимощук, Александр Горшков и Дмитрий Бородин.
15 июля состоится матч «Зенит» — ЦСКА за Суперкубок России. Игра пройдет в Казани.
|
Игрок
|
Откуда
|
Дата дебюта
|
Возраст
|
Сергей Семак
|
Рубин
|
14.08.2010
|
34 года 169 дней
|
Анатолий Тимощук*
|
Бавария
|
13.07.2013
|
34 года 105 дней
|
Александр Горшков*
|
Сатурн
|
06.03.2004
|
34 года 27 дней
|
Дмитрий Бородин*
|
Торпедо
|
20.11.2010
|
33 года 43 дня**
|
Бранислав Иванович
|
Челси
|
16.02.2017
|
32 года 360 дней
|
Марио Фернандес
|
Интернасионал
|
15.07.2023
|
32 года 299 дней***
|
Клаудио Маркизио
|
Ювентус
|
16.09.2018
|
32 года 240 дней
|
Юрий Жирков
|
Динамо
|
16.02.2016
|
32 года 180 дней
|
Кристиан Нобоа
|
Ростов
|
06.07.2017
|
32 года 88 дней
|
Андрей Аршавин
|
Арсенал*
|
13.07.2013
|
32 года 45 дней
* Возвращение в «Зенит».
** Бородин вернулся в «Зенит» зимой 2009 года, но первый матч провел только осенью 2010-го.
*** Если дебют состоится в матче за Суперкубок России.