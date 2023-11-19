Фомин отреагировал на слова Семака о «странности» календаря 1/4 Кубка России

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в разговоре с «СЭ» высказал мнение о перерыве между матчами стадии четвертьфинала Пути РПЛ в рамках FONBET Кубка России.

«Это не первый раз. Мы сколько играем, что чемпионат заканчивается 18-м или 19-м туром зимой, а потом весной продолжается. Так бывает. Часто команды за полгода меняются. Это часть нашего климата, нашего футбола», — сказал Фомин «СЭ».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» назвал странным формат проведения четвертьфинала FONBET Кубка России.