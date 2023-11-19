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Сегодня, 10:00

Фомин отреагировал на слова Семака о «странности» календаря 1/4 Кубка России

Микеле Антонов
Корреспондент
Даниил Фомин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в разговоре с «СЭ» высказал мнение о перерыве между матчами стадии четвертьфинала Пути РПЛ в рамках FONBET Кубка России.

«Это не первый раз. Мы сколько играем, что чемпионат заканчивается 18-м или 19-м туром зимой, а потом весной продолжается. Так бывает. Часто команды за полгода меняются. Это часть нашего климата, нашего футбола», — сказал Фомин «СЭ».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» назвал странным формат проведения четвертьфинала FONBET Кубка России.

Даниил Фомин
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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