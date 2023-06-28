Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:19

Форвард «Локомотива» Педро Габриэль может перейти в «Аданаспор»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бразильский форвард «Локомотива» Педро Габриэль (Педриньо) может продолжить карьеру в «Аданаспоре». Об этом информирует Metaratings.ru.

С января 2023 года футболист выступал за «Сан-Паулу» на правах аренды из «Локомотива», однако бразильский клуб расторг контракт с Педриньо из-за обвинения игрока в домашнем насилии.

Нападающий перешел в московскую команду в сентябре 2022 года из «РБ Брагантино». Всего на счету 23-летнего бразильца 9 матчей в составе железнодорожников, в которых он отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

Согласно данным Transfermarkt, соглашение «Локомотива» с Педриньо рассчитано до 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-lokomotiva-pedro-gabriel-mozhet-prodolzhit-kareru-v-adanaspore-262093/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийская чемпионка из России сражается с онкологией благодаря мужу-итальянцу. История любви
Президент ИИХФ принес извинения за невключение Мичкова в материал о предстоящем драфте НХЛ
Попавшего в аварию генерала МВД Травникова доставили в НИИ Джанелидзе
Суд в Москве заочно арестовал разработчика софта против киберпреступлений
Зампред Центробанка допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
«Динамо» продлило контракт с генеральным директором Пивоваровым
Агент Опоку заявил о заинтересованности «Спартака» в трансфере защитника
Кобелев считает, что Коваленко вряд ли будет получать много игрового времени в «Зените»
«Спартак» — главный соперник «Зенита». С нетерпением жду матчей с ним!» Первые слова Ду Кейроса в России
«Зенит» оформил сделку по Педро Энрике, игрок подпишет 5-летний контракт
Агент Дивановича: «Заим счастлив в Грозном, ему все нравится в «Ахмате»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Дивановича: «Заим счастлив в Грозном, ему все нравится в «Ахмате»

«Зенит» оформил сделку по Педро Энрике, игрок подпишет 5-летний контракт