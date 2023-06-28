Форвард «Локомотива» Педро Габриэль может перейти в «Аданаспор»

Бразильский форвард «Локомотива» Педро Габриэль (Педриньо) может продолжить карьеру в «Аданаспоре». Об этом информирует Metaratings.ru.

С января 2023 года футболист выступал за «Сан-Паулу» на правах аренды из «Локомотива», однако бразильский клуб расторг контракт с Педриньо из-за обвинения игрока в домашнем насилии.

Нападающий перешел в московскую команду в сентябре 2022 года из «РБ Брагантино». Всего на счету 23-летнего бразильца 9 матчей в составе железнодорожников, в которых он отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

Согласно данным Transfermarkt, соглашение «Локомотива» с Педриньо рассчитано до 2026 года.