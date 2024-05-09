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Олусегун: «Беру пример с Дани Алвеса, для меня это лучший правый защитник в мире»

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Полузащитник «Краснодара» Олакунле Олусегун высказался об игре на новой для себя позиции.

В последних четырех матчах РПЛ 22-летний нигериец выходил на поле в качестве правого защитника.

«Да, позиция непривычная для меня, но я стараюсь делать все, что в моих силах. Мне нравилась игра Дани Алвеса. Беру пример с него. Для меня это лучший правый защитник в мире», — цитирует Олусегуна «РБ Спорт».

Олакунле перешел в «Краснодар» летом 2021 года. Всего за «быков» он провел 69 матчей, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун
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