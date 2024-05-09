Заварзин: «Надо оставлять Слишковича в «Спартаке» и назначить его главным тренером»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

Под руководством боснийского специалиста московская команда одержала 3 победы и 3 раза сыграла вничью.

«Слишкович провел все матчи без поражений. Оценка его работы — это место в турнирной таблице. Есть еще шанс занять четвертое и даже третье место. Посмотрим, что он дальше сделает со «Спартаком». Его надо назначить главным тренером «Спартака»? Я бы назначил. В европейских турнирах наши клубы не участвуют. Зачем кого-то искать? Надо оставлять Слишковича, потому что он не первый месяц работает в «Спартаке», — цитирует Заварзина «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 27 матчах.

11 мая красно-белые проведут домашнюю встречу с «Краснодаром».