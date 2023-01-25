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Селюк: «Я бы посоветовал Дзюбе закончить карьеру еще раньше, в 2018 году»

Мария Гусева
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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Почему Дзюба не может найти себе команду? По моему мнению, большинство тренеров боятся его брать, потому что Артем — харизматичная личность. У него в коллективе всегда большое влияние, поэтому многие тренера где-то внутри побаиваются влияния Дзюбы на команду. Вообще, с возрастом игроки получают всегда меньше предложений. Но, я думаю, что Артем не помешал бы никакому клубу. У Дзюбы все меньше, меньше и меньше вариантов с командами и думаю, что все, в итоге, сведется на нет. Уже сейчас ехать в какую-то другую лигу ему бессмысленно.

Я бы посоветовал Артему закончить карьеру еще раньше, в 2018 году, все нужно делать вовремя. А сейчас поезд уже ушел. Лучший вариант — это переезд в арабские клубы. Но Дзюба столько времени получал хорошую зарплату в «Зените», поэтому, думаю, что у него много денег, чтобы нормально существовать и жить".

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Футбол
Дмитрий Селюк
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