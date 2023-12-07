Гаджиев поделился мнением о дисквалификации Абаскаля: «Даже Фергюсон не всегда справлялся с эмоциями»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о дисквалификации главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Все вызвано эмоциональным напряжением. Это характерно для нервозных ситуаций в спорте. Чаще подобное можно встретить в индивидуальных видах спорта — там атлеты уже давным-давно прямо оскорбляют друг друга. В командных — гораздо реже, но тем не менее случается. Даже Сэр Алекс Фергюсон не всегда справлялся с эмоциями. Приведу в пример вырезку из его автобиографии. В одном из абзацев приведены его слова своему помощнику: «Если арбитр продолжит так судить, то я выйду и ударю его». И ведь он потом это сделал, правда, заявил, что сожалеет об этом и больше подобными методами взаимодействовать с рефери не будет. Такие вещи иногда происходят», — цитирует Гаджиева RT.

Абаскаль получил дисквалификацию на три матча, один из которых — условно, за поведение в игре 17-го тура с «Ахматом» (1:2). Он толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который прибежал праздновать гол к трибуне у скамейки красно-белых.