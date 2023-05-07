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Сегодня, 13:21

Гаджиев считает, что «Спартак» может победить «Зенит» в предстоящем матче

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

«Результат может быть любой. Далеко не всегда самый сильный выигрывает у более слабого. Мы видим «Факел», который то «Динамо» обыграл, то «Ростов». Он был готов на сто процентов, а соперники не смогли сыграть в свою силу. Это футбол, и такое бывает. Это относится и к предстоящему матчу. «Зенит» — фаворит по потенциалу, но нельзя сказать, что «Спартак» можно легко обыграть даже питерцам. Даже при заметном преимуществе команды Семака победить может и «Спартак». Хотя, конечно, у хозяев больше шансов», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Гаджиева.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005114581_gadjiev_spartak_mojet_pobedit_zenit_daje_pri_zametnom_preimuschestve_pitercev
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Гаджи Гаджиев
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