Гайич — об эпизоде в матче 13-го тура: «Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин требовал от меня остановить игру»

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением об эпизоде с полузащитником Романом Зобниным в матче 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

«Зобнин заявил, что я поступил неправильно, и в том моменте должен был быть фейр-плей? Ха-ха, а какое тогда правильное решение?

Тогда соперник должен был первым выбить мяч, однако он продолжил игру. Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин требовал от меня остановить игру. Но это был не тот момент, когда я должен выбить мяч и остановиться", — приводит «РБ Спорт» слова Гайича.

Напомним, что на 17-й минуте матча Зобнин демонстративно поднял руки, предлагая Гайичу остановить игру, так как два футболиста лежали на поле. Однако игрок ЦСКА проигнорировал этот призыв и продолжил голевую атаку.