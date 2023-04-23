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Галактионов объяснил, почему выпустил Изидора на замену в матче с ЦСКА

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии здоровья нападающего Вильсона Изидора перед матчем 24-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

— В каком состоянии был Изидор перед игрой?

— Он работал в общей группе. Он мог помочь команде со скамейки. Мы не стали его выпускать на синтетическое поле в Оренбурге в прошлом туре. Нам нужны были быстрые игроки, которые могут убегать за спину. Плюс у Изидора есть голевое чутье.

— Почему Митай не вошел в игру?

— Митай где-то неправильно выбирал позицию. Но это не дисциплинарные моменты, это игровые эпизоды, за которые он получил желтые карточки.

В январе 2023 года Изидор получил травму колена на сборах «Локомотива», из-за этого он пропустил восемь матчей подряд.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вильсон Изидор
Михаил Галактионов
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