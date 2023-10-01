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Сегодня, 16:40

Галактионов отреагировал на слова Дзюбы о Семаке

Алина Савинова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как отнесся к словам форварда команды Артема Дзюбы в адрес Сергея Семака, возглавляющего «Зенит».

После матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:2) нападающий, отвечая на вопрос, помирился ли он с Семаком, спросил: «А кто это?».

«Сначала не видел момента, потом мне показал видео наш пресс-атташе. Артему в спину сказали, он, уходя в коридор, что-то крикнул. Это не интервью, где он публично (говорит) ... Конечно, внутренне это не совсем верно. Думаю, какая-то степень корректности должна присутствовать, а в их личные взаимоотношения точно не надо лезть. Точно ни чью сторону не надо выбирать. Однако то, что субординация по отношению к старшему должна присутствовать — это точно», — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова.

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Всего за железнодорожников он провел 23 матча, в которых отметился 10 голами и 7 результативными передачами.

С 2015 по 2022 годы Дзюба играл за «Зенит», с которым четырежды становился чемпионом России под руководством Семака.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/galaktionov-otreagiroval-na-rezonansny-e-slova-dzyuby-o-semake/
Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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