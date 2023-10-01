Галактионов отреагировал на слова Дзюбы о Семаке

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как отнесся к словам форварда команды Артема Дзюбы в адрес Сергея Семака, возглавляющего «Зенит».

После матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:2) нападающий, отвечая на вопрос, помирился ли он с Семаком, спросил: «А кто это?».

«Сначала не видел момента, потом мне показал видео наш пресс-атташе. Артему в спину сказали, он, уходя в коридор, что-то крикнул. Это не интервью, где он публично (говорит) ... Конечно, внутренне это не совсем верно. Думаю, какая-то степень корректности должна присутствовать, а в их личные взаимоотношения точно не надо лезть. Точно ни чью сторону не надо выбирать. Однако то, что субординация по отношению к старшему должна присутствовать — это точно», — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова.

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Всего за железнодорожников он провел 23 матча, в которых отметился 10 голами и 7 результативными передачами.

С 2015 по 2022 годы Дзюба играл за «Зенит», с которым четырежды становился чемпионом России под руководством Семака.