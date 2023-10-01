Галактионов признался, что спокойно реагирует на появление Черчесова на матчах «Локомотива»

Сегодня, 17:04
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как реагирует на частые появления бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова на домашних матчах красно-зеленых.
— Как отреагировали на появление на стадионе Станислава Черчесова в VIP-ложе руководства?
— Спокойно. Что мешает нашим ведущим специалистам, руководителям появляться в VIP-ложе стадиона? — приводит «РБ Спорт» слова Галактионова.
— Вы, пусть и достаточно опытный тренер, поработали в нескольких клубах и сборных, но все же молодой человек. Тень Станислава Саламовича может накрыть.
— Вы правильно подметили про молодость, но определенный опыт — поработал на чемпионатах Европы и мира, прошел олимпийский цикл. Добивались результата. Поэтому — точно спокоен и понимаю, что все определяется результатом. Есть результат — тренер будет работать. Нет — тренер не будет работать.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Черчесов может сменить Галактионова на посту главного тренера железнодорожников. 39-летний Галактионов возглавляет московскую команду с ноября 2022 года. До этого он работал в «Пари НН».
«Локомотив» расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Матч пройдет 7 октября и начнется в 12.00 по московскому времени.