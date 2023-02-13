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Гаврилов — о продлении контракта «Спартака» с Абаскалем: «Преждевременно делать выводы о его работе»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в комментарии для «СЭ» отреагировал на продление контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем до лета 2025 года.

«Руководству виднее, заслужил ли Абаскаль это продление. Как можно оценивать его работу, когда прошла только половина чемпионата? Зимний Кубок РПЛ — это хорошо, но это же подготовительный период. Серьезно оценивать его нет смысла. Короче, преждевременно делать выводы о его работе, чемпионат еще не закончился. Надеемся, что «Спартак» приложит все усилия для того, чтобы догнать «Зенит», — сказал Гаврилов «СЭ».

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022 года. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, а в Кубке России вышел в плей-офф с первой строчки в группе.

Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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