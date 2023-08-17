Гаврилов рассказал о состоянии своего здоровья

Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского «Спартака» Юрий Гаврилов чувствует себя терпимо, речь и рука пока не восстановились полностью после инсульта.

«Да ничего, нормально чувствую, терпимо. Пока что нахожусь дома, сказали, что нужно дома побыть немного. Пока неизвестно, что будет дальше, наверное, назначат лечение, будем продолжать. Думаю, опять буду в какой-то больнице. Нет, рука и речь не получше, это очень долгий процесс», — приводит слова Гаврилова ТАСС.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.