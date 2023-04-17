Гендиректор «Ахмата» Айдамиров заявил, что нет никаких проблем с приездом Талалаева в Грозный

Генеральный директор «Ахамата» Ахмед Айдамиров высказался о взаимоотношениях с главным тренером «Химок» Андреем Талалаевым.

— Приедет ли Талалаев в Грозный? Не знаю, тут лучше уточнить у него самого. Но в прошлый раз, насколько я знаю, он приболел и поэтому не приехал к нам в город, — приводит «Спорт День за Днем» слова Айдамирова.

— В СМИ были разговоры, что он не приехал из-за не очень хорошего расставания с «Ахматом».

— Нет, конечно. Вот он возглавил «Химки» — я ему написал, поздравил с новым назначением и пожелал удачи. Это все домыслы. Или кто-то пытается выдать желаемое за действительное. Надо спрашивать с тех, кто это придумывает.

— Сейчас он бы приехал в Грозный без проблем?

— Никаких проблем и тогда не было. И сейчас нет. Все нормально.

Талалаев 11 апреля стал главным тренером «Химок». Эта команда стала для 50-летнего специалиста третьей по ходу текущего сезона. Ранее он тренировал «Ахмат» и «Торпедо».