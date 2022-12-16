Гендиректор «Балтики»: «Надеюсь, в РПЛ мы не повторим путь «Факела» или «Торпедо»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин высказался о планах команды в случае успешного выступления в первой лиге и выхода в РПЛ.

«Мы анализируем все, что происходит с нашими коллегами, которые вышли в РПЛ. Надеюсь, в своей работе мы не будем повторять их ошибок. У нас есть примерный план того, что мы будем делать, если все же выйдем в премьер-лигу. Надеюсь, что мы скорее пойдем по пути «Оренбурга», чем по пути «Факела» и «Торпедо», — приводит слова Волженкина Metaratings.ru.

«Балтика» после 20 туров в нынешнем сезоне первой лиги ушла на зимний перерыв лидером первенства с 41 очком.

«Факел» занимает 13-е место в РПЛ, набрав 13 очков в 17 турах. «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата России с 6 очками.