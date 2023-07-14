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Гендиректор «Факела» Асхабадзе: «Не будем врать болельщикам про завышенные цели и амбиции»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, какая задача стоит перед воронежской командой на предстоящий сезон.

«С учетом наших возможностей задача не изменилась. Наша единственная задача — это побиться за то, чтобы остаться в РПЛ. Будучи реалистами, мы здесь ничего не меняем. Большинство болельщиков все прекрасно понимают. И мы им не будем врать, говорить про завышенные амбиции и цели. Открыто говорим: у нас клуб с самым скромным бюджетом в лиге. Это 16-е место без вариантов. Несмотря на это, будем пробивать себе дорогу к звездам и останемся с болельщиками на одной волне. Это основное. А остальное — технические нюансы, которые нам предстоит решать в течение сезона, как было в прошлом году», — приводят «Известия» слова Асхабадзе.

«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23, однако благодаря победе над «Енисеем» в стыковых матчах сохранил прописку в РПЛ.

В первом туре нового сезона РПЛ воронежская команда сыграет с «Ростовом». Игра пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1544268/aleksei-fomin/ne-budem-vrat-bolelshchikam-pro-zavyshennye-tceli-i-ambitcii
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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